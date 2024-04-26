السعودية: لا يجوز الحج دون تصريح ومن لم يتمكن فإنه في حكم عدم المستطيع

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الجمعة، أنه لا يجوز الحج دون تصريح، مشيرة إلى أن من لم يتمكن من أداء الفريضة فهوم في حكم عدم المستطيع.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: "الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعا، الشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله".

وجاء في البيان الصادر عن أكبر هيئة لكبار العلماء في السعودية، "إن مما نظمته حكومة المملكة لهذه الغاية المقصودة شرعا، وهي تيسير شعيرة الحج أن ألزمت باستخراج تصريح الحج لمن أراد حج بيت الله الحرام وحددت لذلك إجراءات معينة لمن أراد الحصول على هذا التصريح".

‏وأكدت أن "الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم".

‏وقال البيان: "إن الالتزام باستخراج التصريح للحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف".