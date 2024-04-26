بارزاني: قصف حقل كورومو الغازي تم بطائرة مسيرة من منطقة مجاورة بالعراق

أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مساء اليوم الجمعة، قصف حقل كورومو الغازي في السليمانية بطائرة مسيرة أوقعت ضحايا وإصابات جنوب غربي محافظة السليمانية (350 شمالي بغداد).

وقال بارزاني في بيان صحفي: "أدينُ بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة على حقل كورمور، وأتقدمُ بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات المدنيين الأربعة الذين فقدوا حياتهم إثر هذا الهجوم الإجرامي والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "أطالب الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق جاد ومحاسبة الجناة على هذا العمل الإرهابي، وطمأنة أهالي إقليم كردستان وبناء على المعلومات الأولية فإن هذه الهجمات تُنفذ من منطقة مجاورة للإقليم ضمن الأراضي العراقية".

وتابع: "نتوقع من بغداد أن تتخذ خطوات فورية لمنع تكرار هذه الهجمات التي تشكل تهديدا مباشرا لنا ويجب السيطرة على المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون لأنها تلحق الضرر بالجميع".

وشدد بارزاني "استهداف منشآت الطاقة التي تزود ملايين المواطنين في إقليم كردستان ومحافظات العراق بالكهرباء عمل إجرامي لا مبرر له، ويقوّض جهود أربيل وبغداد الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن هذه الاعتداءات تتكرر بوتيرة مثيرة للقلق وتصل إلى حد جرائم الحرب ونحن مستعدون للتنسيق مع بغداد لوضع حد لهذه الهجمات".