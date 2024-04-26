الكرملين يضع الفرعين الروسيين لشركتي بوش وأريستون تحت وصاية شركة جازبروم

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشركتين الروسيتين التابعتين لشركتي صناعة الأجهزة المنزلية بوش وأريستون، تحت وصاية شركة جازبروم القابضة.

وبموجب المرسوم الذي نُشر اليوم الجمعة، سيتم نقل 100% من أسهم الفرعين إلى شركة جازبروم بايتويجي سيستيمي.

وكانت شركة بوش الألمانية، أوقفت إنتاج الغسالات والمبردات في روسيا بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022. وبحسب تقارير إعلامية، تبحث الشركة عن أحد المشترين لأصولها في روسيا منذ صيف 2022.

ووفقا لصحيفة كوميرسانت الروسية اليومية، فإن شركة بوش أوقفت أنشطتها فعليا في روسيا في نهاية العام الماضي، وكان الأصل الوحيد المتبقي للبيع هو مقرها الرئيسي في خيمكي إحدى ضواحي موسكو.