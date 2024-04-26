قال عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، إن كل محال السمك أغلقت أبوابها جراء المقاطعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن التجار أغلقوا محالهم تضامنًا من المقاطعة، لأنهم يريدون خفض الأسعار.

وأشار إلى أن السمك المعروض حاليا في السوق قليل بشكل ملحوظ، متحدثًا عن أن السعر لم ينخفض إلا ليوم واحد ثم عاود الارتفاع لاحقًا.

ولفت إلى أن تجار الأسماك بما في ذلك التجار الكبار ليس بيدهم شيء لأنهم يشترون السمك من المزارع وفقا لأسعارها.

يُشار إلى أن محافظة بورسعيد كان قد شهدت إطلاق حملة لمقاطعة السمك نظرًا لارتفاع أسعارها، وقد انتقلت هذه الحالة إلى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتوالت الدعوات إلى إطلاق حملات لمقاطعة السلع الأخرى لا سيما التي تسجل أسعارًا مرتفعة.