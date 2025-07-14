رئيس الكاميرون البالغ من العمر 92 عاما يسعى لولاية ثامنة

أعلن رئيس الكاميرون بول بيا/92 عاما/ وهو أقدم رئيس دولة في العالم حاليا، ترشحه لولاية ثامنة، وذلك عبر منصة أكس للتواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وقال في منشوره:"أنا مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 أكتوبر 2025". وأضاف: "كونوا على ثقة بأن تصميمي على خدمتكم يتناسب مع التحديات الجادة التي نواجهها".

ويتولى بيا السلطة منذ عام 1982، وقد شغل سابقا منصب رئيس الوزراء منذ عام 1975. ويقضي هو وزوجته معظم وقتهما في سويسرا.

وفي العام الماضي، تم حظر التكهنات بشأن صحته رسميا في الكاميرون.

ونصف سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 19 عاما. والكاميرون هي ديمقراطية متعددة الأحزاب رسميا، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وحرية الصحافة تواجه قيودا شديدة.

واتهمت المعارضة الحكومة بالتلاعب في الانتخابات السابقة. في عام 2018، بعد أن أظهرت النتائج الرسمية حصول بيا على 71% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه على 14%.

وكانت الكاميرون مستعمرة ألمانية في السابق، وتم تقسيمها بين فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى.

ومنذ عام 2017، أسفر صراع عنيف بين المناطق الناطقة بالفرنسية والإنجليزية في البلاد عن مقتل 6500 شخص على الأقل ونزوح حوالي 600 ألف شخص. ويعيش حوالي 40% من الكاميرونيين في فقر، وفقا للتقديرات.