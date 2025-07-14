ترامب: أمريكا تعتزم بيع صواريخ باتريوت للاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يعتزم بيع أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي سيقوم بعد ذلك بتزويد أوكرانيا بها.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مطار قاعدة أندروز العسكرية المشتركة بالقرب من واشنطن، وصف ترامب الصفقة بأنها صفقة تجارية، قائلا: "الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنها. نحن لا ندفع أي شيء مقابل ذلك، ولكننا سنرسلها... سنرسل لهم صواريخ باتريوت".

وأضاف: "لم أتفق على العدد بعد، لكنهم سيحصلون على بعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية".

ولم يحدد ترامب دول الاتحاد الأوروبي التي ستدفع ثمن المنظومات الصاروخية، ولم يقدم تفاصيل، لكنه أشار إلى اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته من المقرر أن يعقد في واشنطن اليوم الاثنين.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الخميس إن برلين تخطط لشراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع لتسليمها إلى أوكرانيا، دون تحديد عدد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقا إن ألمانيا وافقت على دفع ثمن نظامي باتريوت.

وفي الأسبوع الماضي، عبّر ترامب عن استيائه من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانخراط بجدية في مفاوضات سلام، وقال إنه وافق على تسليم أسلحة دفاعية لأوكرانيا.

وقال لاحقا إن رغبة أوكرانيا في الحصول على نظام دفاع جوي باتريوت إضافي سيجري تقييمها.

ويوم الأحد، انتقد ترامب مرة أخرى سلوك بوتين، قائلا: "يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء. لذا هناك مشكلة صغيرة هناك".

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بفضل الأسلحة التي قدمها الحلفاء الغربيون بشكل كبير.