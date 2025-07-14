تعرف على سجل الفائزين بكأس العالم للأندية

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في الارتقاء إلى المركز الثالث بقائمة أكثر المتوجين بكأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز بالبطولة للمرة الثانية.

وتُوج نادي تشيلسي الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، لحساب الدور النهائي.

ويتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة أكثر الأندية تتويجًا ببطولة كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات، متفوقًا على برشلونة، صاحب المركز الثاني برصيد 3 مرات، بينما تُوج تشيلسي بالبطولة مرتين.

وجاءت قائمة أكثر الأندية المتوجة بكأس العالم للأندية على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني.. 5 مرات في (2014,2016,2017,2018,2022)

برشلونة الإسباني.. 3 مرات في (2009,2011,2015)

تشيلسي الإنجليزي.. مرتين في 2021 و2025

كورينثيانز البرازيلي.. مرتين في 2000 و2012

بايرن ميونخ الألماني.. مرتين في 2013 و2020

ليفربول الإنجليزي.. مرة واحدة في 2019

ساو باولو البرازيلي.. مرة واحدة في 2005

إنترناسيونالي البرازيلي.. مرة واحدة في 2006

ميلان الإيطالي.. مرة واحدة في 2007

مانشستر يونايتد الإنجليزي.. مرة واحدة في 2008

إنتر ميلان الإيطالي.. مرة واحدة في 2010

مانشستر سيتي الإنجليزي.. مرة واحدة في 2023.