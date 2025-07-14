نجح جونزالو جارسيا، لاعب ريال مدريد الإسباني في الحصول على جائزة أفضل هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر جونزالو جارسيا قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2025، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وماركوس ليوناردو، لاعب الهلال السعودي، وأنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا البرتغالي السابق.

وتصدر وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي قائمة اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالتساوي مع العديد من النجوم، أبرزهم، هاري كين، نجم بايرن ميونيخ الألماني، وفيل فودين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وكول بالمر وجواو بيدرو وبيدرو نيتو، ثلاثي تشيلسي الإنجليزي.

وتُوج نادي تشيلسي الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، لحساب الدور النهائي من المسابقة.