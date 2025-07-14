سانشيز يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في مونديال الأندية

تُوج روبيرت سانشيز، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي بجائزة الأفضل في مركزه، خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب تشيلسي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، لحساب نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وبعد نهاية المباراة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم حصول روبيرت سانشيز على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، فيما حصل كول بالمر، زميله في الفريق، على جائزة أفضل لاعب، بينما تُوج ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب شاب في المسابقة.

وقام دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الحارس الإسباني، روبيرت سانشيز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، قبل بداية مراسم تتويج الفريقين بالميداليات الفضية والذهبية.

وشارك روبيرت سانشيز في جميع مباريات تشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية 2025، باستثناء مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، واستقبل 5 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 3 مواجهات.