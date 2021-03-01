لجنة المناخ الخاصة بالمواطنين الفرنسيين تبدى نظرة سلبية إزاء مقترحات الحكومة

قوبلت الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها لمكافحة ارتفاع درجات حرارة الأرض برد فعل سلبي اليوم الأحد من جانب مؤتمر للمواطنين بشأن تغير المناخ.

وقال بينوا بوبري، عضو المؤتمر ، لإذاعة فرانس إنفو إن القانون المقترح ليس طموحًا بما يكفي لخفض الانبعاثات بنسبة 40 % على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990 .

وتابع "أناشد البرلمانيين اليوم مساعدتنا في إدخال تعديلات جديدة لمحاولة تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري قدر الإمكان".

وصوّت مؤتمر المواطنين اليوم الأحد على الإجراءات الحكومية المخططة على مقياس من صفر إلى 10 ، وكل ذلك بهدف كيفية تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40 %.

وتتكون مؤتمر المواطنين بشأن المناخ من 150 عضوًا تم اختيارهم عشوائيًا من الجمهور والذين من المفترض أن يساعدوا في صياغة القوانين ووضع جدول الأعمال بشأن أزمة المناخ.