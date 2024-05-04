الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين إلى القدس لإحياء شعائر سبت النور

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شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءات دخول المسيحيين إلى البلدة القديمة في مدينة القدس، لإحياء الشعائر الدينية بـ«سبت النور»، الذي يسبق عيد الفصح المجيد.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب البلدة القديمة، وعرقلت عبور المقدسيين المسيحيين إلى كنيسة القيامة، لإحياء الشعائر الدينية.

ونصبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عشرات الحواجز والمتاريس الحديدية في محيط كنيسة القيامة وبعض الطرق في حارة النصارى بالبلدة القديمة بالقدس.

وقالت وكالة «سند» للأنباء، إن شرطة وقوات الاحتلال وضعوا المتاريس والحواجز الحديدية في محيط كنيسة القيامة وفي سوق افتيموس القريب منها، كما وضعوا حواجز أخرى في حارة النصارى وطريق الآلام وفي سويقة علوّن.

وأضافت أن نصب الحواجز يتزامن مع استعدادات الآلاف المسيحيين بالقدس لإحياء مراسم «سبت النور»، وفق التقويم الشرقي.

ويعاني المسيحيون في مدينة القدس كل عام من إجراءات الاحتلال ومضايقاته خلال مراسم الدينية الخاصة بعيد الفصح وما يسبقه.

وكانت الكنائس في القدس وفلسطين عامة أعلنوا اقتصار الاحتفالات بأيام الجمعة العظيمة وسبت النور والفصح على المراسم الدينية فقط، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة.