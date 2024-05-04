صحة غزة تطالب محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في تعذيب واغتيال الدكتور عدنان البرش

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، محكمة الجنايات الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بفتح تحقيق فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الدكتور عدنان البرش داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 491 شهيدا من كوادر القطاع الصحي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إن «طلبها يأتي في ظل استمرار انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية في التعامل مع القطاع الصحي والكوادر الطبية خلال العدوان على غزة، والتي كان آخرها ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل معتقله».

والخميس الماضي، أعلنت هيئتان فلسطينيتان استشهاد الطبيب الفلسطيني البارز عدنان البرش، في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلية، وحملتا إسرائيل المسئولية عن اغتياله.

وقالت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة، الطبيب عدنان البرش، استشهد في سجن عوفر الإسرائيلي، بعد أكثر من أربعة أشهر من اعتقاله أثناء عمله مع مجموعة من الأطباء في مستشفى العودة.

وقالت الهيئتان إن استشهاده يعد عملية اغتيال متعمدة، وإن جثمانه لا يزال محتجزا في سجن إسرائيلي.

وحصل البرش على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حليمة السعدية في غزة، ثم سافر إلى رومانيا حيث نال شهادة البكالوريوس في كلية الطب بجامعة يانش. وحصل أيضاً على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الأزهر في غزة.

عاد البرش بعد ذلك من رومانيا، لكن مسيرته التعليمية لم تتوقف، فقد تواصل في تخصص جراحة العظام والمفاصل، وحصل على البورد الأردني والبورد الفلسطيني، ثم نال الزمالة البريطانية في جراحة الكسور المعقدة في لندن.

وصنع البرش سمعة كبيرة في الوطن العربي، وتولى رئاسة قسم العظام بمستشفى الشفاء، وظل أحد أعمدته الطبية.