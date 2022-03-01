يرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن أن المدرب البرتغالية الأفضل للاستعانة بأحد مدربيها لقيادة الفريق خلفا للراحل باتريس كارتيرون.

وكان الزمالك، أعلن أمس، توصله لاتفاق بفسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي، وتولي أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود الفريق، حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وقال مرتضي، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم: "أرى أن المدرب الأفضل لقيادة الزمالك، خلفا لكارتيرون مدرب برتغالي الجنسية، ولكن الإدارة تفضل المدرسة اللاتينية".

وأضاف: "هناك لجنة تعمل بشكل مستمر خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء ملف المدرب الجديد، بجانب ملف تجديد عقود اللاعبين، والذي سيغلق بنهاية الأسبوع الجاري عقب مواجهة فاركو في الدوري".

وأوضح: "أسامة نبيه، سيستمر بمنصب المدرب العام، مع الجهاز الفني الجديد، وذلك وفقا لرؤية الإدارة".

وشدد: "لا صحة لما يتردد على وجود أزمة مالية في نادي الزمالك، قادرون على التعاقد مع أي لاعب والتجديد لأي لاعب أيضًان ولكن هناك استراتيجية واضحة من مجلس الإدارة في ملف التعاقدات وتجديد العقود أيضًا".

واسترسل: "الكثير من القضايا التي قدمت ضد الزمالك في فيفا، لم تكن حقيقية، مثلا معروف يوسف، كان له حكم بـ 15 مليون جنيه، وبمجرد عمل استئناف تم إلغاء القرار وغيرها".

واختتم: "المستحقات المتأخرة التي صرفت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم فقط، وصلت لـ34 مليون جنيه، وذلك جزء كبير، ولكن مازال هناك مكافآت بخصوص بطولة الدوري و18 مليون آخرى لألعاب الصالات".