الكنيست يوافق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنع الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة من القيام بمهامه وتنحيته من منصبه.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قد حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أنه "ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح".

وجرى التصويت على مشروع القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات ضخمة في تل أبيب ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.

وقال نتنياهو، في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية في الكنيست، حول المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، إنه "يوجد هنا من يوجه الأمور عن قصد إلى فوضى، ويحاول أن يقود إلى أزمة حكم، ولا يستجيب إلى دعواتنا".

وينص مشروع القانون الذي يمنع عن إعلان تعذر رئيس الحكومة، والذي قدمه رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود على أن "الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة يتم فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه".

وبإمكان رئيس الكنيست أن يعلن عن تعذر رئيس الحكومة شريطة أن يؤيد ذلك 90 عضو كنيست "عدد أعضاء الكنيست 120 عضوا".

واندلعت في شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، وآلاف من المتظاهرين، وقد استخدمت الشرطة قنابل الصوت والدخان لتفريق مجموعة من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي في المدينة.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنها "اعتقلت أكثر من عشرين متظاهرًا حتى اللحظة".

ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير المتظاهرين بالفوضويين، وطالب الشرطة بمنعهم من إغلاق محاور الطرق الرئيسية.