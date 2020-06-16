وزير خارجية روسيا لنظيره التركي: موسكو لن تمدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في تلك الحالة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن روسيا لن تمدد صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية، نقلته قناة"آر تي عربية" اليوم الأربعاء، أن لافروف وأوغلو عقدا اجتماعا ثنائيا اليوم على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في نيودلهي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي، ومساعدة روسيا لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.

وبحسب البيان: "شدد الجانب الروسي على أن استمرار الصفقة يقتضي أن تأخذ في الاعتبار مصالح منتجي الأسمدة والحبوب الروس، بما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية دون عوائق".