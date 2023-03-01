 تركيا: 11020 هزة ضربت كهرمان مرعش منذ زلزال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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تركيا: 11020 هزة ضربت كهرمان مرعش منذ زلزال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:05 م

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأربعاء، وقوع 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في فبراير الماضي.

ونقل موقع "تركيا الآن" عن الهيئة قولها اليوم إن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة، مشيرة إلى وجود 234636 شخصًا من إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.

وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلازل تركيا، التى وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى" نحو عشرين مليون شخص.

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