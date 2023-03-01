الهند: الصراع الروسي الأوكراني سيكون نقطة نقاش في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الهندى، فيناى كواترا، إن موضوع الصراع الروسى الأوكراني سيكون نقطة نقاش هامة خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين فى نيودلهى غدا الخميس.

جاء ذلك في معرض تصريحات خاصة أدلى بها وزير الخارجية الهندى بشأن أجندة اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، أكد خلالها مجدداً موقف بلاده بشأن هذا الصراع، مكرراً لقول رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى "إن هذا الوقت ليس وقت حرب، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لتسوية هذا الصراع".

وقال وزير الخارجية الهندى فى تصريحاته إنه سيتم بحث القضايا المتعلقة بتأثير الصراع الروسى الأوكرانى على العالم، بما فى ذلك تأثيره على الاقتصاد والتنمية.

واستدرك الوزير الهندى قائلا إنه سيتم أيضا بحث القضايا المتعلقة بالجزء الجنوبى من الكرة الأرضية خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة، مشيرا إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندى "إس .جايشانكار" سيرأس جلستين من اجتماع وزراء الخارجية، وأنه سيتم خلال الجلسة الأولى التركيز على القضايا المتعلقة بالتعددية والغذاء والطاقة، بينما سيتم فى الجلسة الثانية التركيز على القضايا المتعلقة بالتهديدات الجديدة ومن بينها التهديدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات.