رئيس جامعة الفيوم يعقد الاجتماع التحضيري الثاني لاحتفالية عيد العلم الخامس عشر

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع التحضيري الثاني لاحتفالية عيد العلم الخامس عشر.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة الموقرة، وذلك اليوم الأربعاء.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الأعمال التنسيقية التحضيرية لاحتفالية عيد العلم الخامس عشر، التي من المنتظر إقامتها خلال شهر مارس الجاري، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بالإضافة إلى النظر في الجوائز المقترحة لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وأوائل الخريجين.

كما أوضح أنه يتم خلال الاحتفالية تكريم الحاصلين على جائزة جامعة الفيوم التقديرية، وجوائز قطاعات الجامعة (التفوق في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع)، وجائزة الجامعة في التأليف العلمي والترجمة والمتميزين في الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، بالإضافة إلى جوائز النشر العلمي، والحاصلين على الدكتوراة والماجستير من أعضاء الهيئة المعاونة والإداريين وأوائل الخريجين والطلاب المتميزون في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية لعام 2022.