ترامب: المهاجرون يحصلون على امتيازات أكثر من متقاعدي الجيش

أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يحصلون على امتيازات أكثر من المحاربين القدامى الأمريكيين.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "يأتي الملايين من الناس إلى كاليفورنيا.. الطب مجاني والتعليم مجاني، وكل شيء مجاني. ولكن ليس بالنسبة لقدامى المحاربين لدينا، فإنهم لا يحصلون على أي شيء".



وزار ترامب والرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا الحدود الجنوبية للبلاد.

وألقى ترامب بالمسؤولية على بايدن في موجة جرائم المهاجرين، كما تعهد في تصريحات سابقة بأنه سيطلق أوسع عملية لترحيل المهاجرين في تاريخ البلاد إذا فاز في الانتخابات، واصفا الهجرة غير الشرعية بأنها "تهديد للبلاد".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل.

ويعتزم بايدن الترشح لولاية جديدة، فيما يتصدر ترامب سباق الترشح لخوض الانتخابات عن الحزب الجمهوري.