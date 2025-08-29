محاكمة ابن ولية عهد النرويج بتهم اغتصاب واعتداء فبراير المقبل

أعلنت السلطات النرويجية اليوم الخميس، أن محاكمة ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية عهد النرويج الأميرة ميته ماريت، بتهم الاغتصاب والاعتداء ستبدأ في الثالث من فبراير المقبل.

ونقلت صحيفة نيتافيسين النرويجية اليوم الخميس، عن محامي هويبي موعد المحاكمة التي ستستمر لمدة 24 يوما في محكمة أوسلو الجزئية.

ووجه ممثلو الادعاء في أوسلو اتهامات إلى هويبي الأسبوع الماضي، بعد نحو عام من ظهور أول ادعاءات عنف ضد الشاب البالغ من العمر 28 عامًا.

وتم اتهامه بإجمالي 32 تهمة – من بينها الاغتصاب وإلحاق الضرر والاعتداء.

وفي أغسطس 2024، اعترف هويبي بالعنف ضد صديقته السابقة وإتلاف بعض محتويات شقتها بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.

ومع ذلك، قال أحد محاميه قبل أشهر إنه ينفي بشدة ادعاءات الجرائم الجنسية على وجه الخصوص.









