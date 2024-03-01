إحصائية ترصد اعتماد العديد من القطاعات المهنية في ألمانيا على ذوي الأصول الأجنبية

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات من عام 2022، أن العديد من القطاعات المهنية الألمانية تعتمد على أشخاص من ذوي الأصول الأجنبية، وذلك في ظل نقص العمالة الماهرة على مستوى البلاد.

وأظهرت البيانات أن صناعات التنظيف والتموين تضم نسبة عالية بشكل خاص من العمال المنحدرين من أصول مهاجرة بنسبة 60% و 46% على الترتيب.

وأوضحت الإحصائية أن نسبة المنحدرين من أصول مهاجرة بلغت بوجه عام ربع (25%) من كل الأشخاص في سن العمل بين 15 إلى 64 عاما في 2022 . ويشمل هذا التعريف أي شخص هاجر إلى ألمانيا منذ عام 1950 وما يليها، أو كان كلا والديه قد هاجرا منذ ذلك الحين.

وفي عام 2022، جاءت نسبة هذه الشريحة من السكان أعلى من المتوسط في مهن النقل والخدمات اللوجستية (38%) وفي البناء (36%).

ووصلت نسبة المنحدرين من أصول أجنبية إلى ما دون الثلث (30%) بين مقدمي الرعاية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاما. ووصلت النسبة بين الأطباء إلى 27%، ووصلت في المهن المتعلقة بالعناية الشخصية - بما في ذلك مصففي الشعر وخبراء التجميل - إلى 36%.

في المقابل، رصدت الإحصائية أن عدد الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية العاملين في قوات الشرطة أو القضاء قليل نسبيا، حيث شكلوا فقط 6% من القوى العاملة، أو واحد من كل 16 موظفا.

ووصلت نسبة هؤلاء الأشخاص بين معلمي المدارس إلى 11%، بينما وصلت في المهن المصرفية والتأمين إلى 16%.