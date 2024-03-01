بوريل: المذبحة التي يتعرض لها المدنيون في غزة غير مقبولة على الإطلاق

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن استشهاد مدنيين فلسطينيين أثناء اصطفافهم للحصول على المساعدات في شمال قطاع غزة "غير مقبول على الإطلاق".

وكتب بوريل عبر منصة التواصل الإجتماعي"إكس"، تويتر سابقا: "لقد شعرت بالفزع من الأخبار عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، هذه الوفيات غير مقبولة على الإطلاق".

وتابع بوريل يقول إن حرمان الناس من المساعدات الغذائية يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ودعا إلى "وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

واتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حماس الجنود الإسرائيليين بقتل 104 أشخاص بالرصاص وإصابة 760 آخرين يوم الخميس أثناء توزيع المساعدات على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مدنيين اندفعوا نحو شاحنات المساعدات وتعرض عشرات الأشخاص للدهس. وأضاف أن التحقيق جار.