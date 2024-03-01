الرئيس السيسي يوجه بتوفير بعلاج طفل فلسطيني يعاني من السرطان

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من السرطان.‏



وكانت قناة «إكسترا نيوز» قد رصدت حالة الطفل المريض، الجمعة، مع قدوم أسرته عبر معبر رفح بعد تدمير مستشفى ‏الرنتيسي بقطاع غزة المعنية بعلاج مرضى السرطان.‏



وكشفت والدة الطفل «محمد» في لقاء لها، عن معاناة نجلها من سرطان الدم منذ 5 أشهر دون ‏تلقي العلاج اللازم.



وقالت إنه يواجه صعوبة في السير، ويتعرض للسقوط على الأرض عند المشي وانعدام الحركة في الجهة ‏الشمالية من الجسم وعدم القدرة على الكلام‎.‎



وأضافت أن الأسرة تواجه ظروفًا صعبة للغاية، حيث تعرض منزلها في قطاع غزة للهدم وتقيم في خيمة، مشيرة ‏إلى أن الأسرة وجدت كل التسهيلات عند دخولها مصر حيث لم تدفع أي رسوم، وأن المعاملة كانت مميزة‎.‎