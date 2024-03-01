الرئيس السيسي يوجه بتوفير بعلاج طفل فلسطيني يعاني من السرطان

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من السرطان.
وكانت قناة «إكسترا نيوز» قد رصدت حالة الطفل المريض، الجمعة، مع قدوم أسرته عبر معبر رفح بعد تدمير مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة المعنية بعلاج مرضى السرطان.
وكشفت والدة الطفل «محمد» في لقاء لها، عن معاناة نجلها من سرطان الدم منذ 5 أشهر دون تلقي العلاج اللازم.
وقالت إنه يواجه صعوبة في السير، ويتعرض للسقوط على الأرض عند المشي وانعدام الحركة في الجهة الشمالية من الجسم وعدم القدرة على الكلام.
وأضافت أن الأسرة تواجه ظروفًا صعبة للغاية، حيث تعرض منزلها في قطاع غزة للهدم وتقيم في خيمة، مشيرة إلى أن الأسرة وجدت كل التسهيلات عند دخولها مصر حيث لم تدفع أي رسوم، وأن المعاملة كانت مميزة.