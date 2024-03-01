يد الزمالك تهزم طلائع الجيش في دوري المحترفين

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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 29/28 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة جهاز الرياضة ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم طلائع الجيش علي الزمالك بنتيجة 14/12 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 29/28

من المقرر أن يحصل الفريق علي راحة لمدة 72 ساعة ثم يستأنف تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح مدرباً للحراس.