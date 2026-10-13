وسائل إعلام كوريا الشمالية: بيونج يانج أجرت اختبارا لصاروخ باليستي تكتيكي لتحسين أنظمة الأسلحة

وزيرة الإسكان: تسليم المدن الجديدة للإدارة المحلية يجب أن يستند إلى معايير موضوعية

وزير الخارجية يلتقي وزير المالية الكويتي على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين

وزارة الخارجية تتمكن من إعادة بحارة مصريين عالقين في أوكرانيا