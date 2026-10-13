وسائل إعلام كوريا الشمالية: بيونج يانج أجرت اختبارا لصاروخ باليستي تكتيكي لتحسين أنظمة الأسلحة

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الثلاثاء أن بيونج يانج أجرت اختبارا لصاروخ باليستي تكتيكي لتحديث مكون رئيسي في أنظمتها للأسلحة، ووصفته بـ " النجاح الكبير".
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا التقرير صدر بعد يوم من إعلان هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت عمليات إطلاق لصواريخ باليستية من بيونج يانج نحو البحر الشرقي.
وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن إدارة الصواريخ بكوريا الشمالية " اختبرت صاروخا باليستيا تكتيكيا في 12 أكتوبر الجاري للتأكد من نجاح البحث عن تحديث تكتيكي لمكون مهم".
وقالت الإدارة إن التحديث كان" ناجحا للغاية مما يبشر بتغير مهم في تحسين الأداء وتطوير جميع أنظمة الأسلحة الهجومية".
ولم تفصح كوريا الشمالية عن مزيد من التفاصيل بشأن عملية إطلاق الصاروخ.