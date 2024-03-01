تجديد حبس المتهمين باحتجاز سائق وسرقة التوك توك الخاص به في كرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس المتهمين باحتجاز سائق وسرقة مركبة توك توك بمنطقة كرداسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بتلقيه اتصال هاتفى من أحد الأشخاص أبلغه باحتجاز نجله سائق مركبة "توك توك" لسابقة سرقته مركبة "توك توك" أخرى خاصة به، وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجني عليه.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة عاطل، ونجليه "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجني عليه مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستدراجهم المجني عليه واحتجازه بمنزل أحد جيرانهم "تم ضبطه" لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهمين بالاشتراك مع آخر "مُقيد الحرية" وأرشدوا عن مركبة المجني عليه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.