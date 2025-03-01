حماس: لا مفاوضات حاليا والاحتلال يعرقل المرحلة الثانية

أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، صباح اليوم السبت أنه لا توجد أية مفاوضات حاليًا حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، محمّلًا الاحتلال مسئولية التعطيل.

وأوضح قاسم أن الاحتلال يسعى لاستعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان، ويرفض إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، مؤكدًا رفض حماس لتمديد المرحلة الأولى" وفق شروط الاحتلال، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتنتهي السبت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما.

وترغب إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى، بينما تصر حماس على بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب.

وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقيين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.