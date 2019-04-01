ولي العهد السعودي يُدشن أول طائرة تدريب نفاثة جمعت محليا

دشن ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد أطلع على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية للطائرة "هوك" بأيادي شباب سعودي، بعد تدريبهم لأكثر من عامين على أيدي خبرات عالمية، حيث أشرف البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة - بي أيه إي سيستمز - على تدريب الشباب السعودي.

كما وضع بن سلمان، حجر الأساس لإنشاء مركز الحرب الجوي، حيث اطلع على فيلم تعريفي عن مركز الحرب الجوي، وما يوفره من قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة.

وسيتم من خلال مركز الحرب الجوي دعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية، وتنفيذ تمارين مشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.