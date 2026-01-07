واصلت أسعار النفط تراجعها، صباح اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من زيادة الإمدادات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فنزويلا سترسل ما يصل إلى 50 مليون برميل إلى الولايات المتحدة.

وتراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال للتسليم في مارس صباح اليوم الأربعاء بمقدار 56 سنتا أي ما يقارب 1% ليصل إلى 60.14 دولار، بعد أن انخفض السعر بنسبة تقارب 2% أمس الثلاثاء. كما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في فبراير بمقدار 73 سنتا أي ما يقارب 1.3% ليصل إلى 56.40 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الثلاثاء على منصته للتواصل الاجتماعي، إن "السلطات المؤقتة" في فنزويلا ستبيع للولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط "عالي الجودة" بسعر السوق.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "لقد طلبتُ من وزير الطاقة كريس رايت تنفيذ هذه الخطة فورا. وسيتم نقل النفط عبر سفن تخزين، ثم يُجلب مباشرة إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن الأموال ستبقى تحت سيطرته بصفته رئيسا، لكنها ستستخدم لتحقيق منفعة شعب فنزويلا والولايات المتحدة.