الهند: مقتل 4 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في كشمير

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أعلن مسؤولون هنود عن مقتل 4 مسلحين في عملية نفذتها قوات الأمن واستهدفت متمردين في الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير.

وبدأت قوات الأمن عملية في منطقة بولواما جنوبي كشمير بعد تلقي معلومات عن وجود متمردين في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري راجيش كاليا، إن المسلحين بادروا بإطلاق النار ما دفع القوات للرد.

وأوضح المتحدث أن 4 مسلحين قُتلوا في المواجهة، مضيفا أن المسلحين ينتمون إلى حركة "العسكر الطيبة"، ومقرها باكستان.

وتم نقل 3 جنود مصابين إلى مستشفى قريب للعلاج.

وكثفت قوات الأمن الهندية من عملياتها في المنطقة بعد تفجير انتحاري وقع في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات شبه عسكرية في المنطقة.

وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم المسلحين في كشمير، وهو اتهام تنفيه إسلام آباد.

وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين بعد التفجير، وقامت الهند في أعقاب هذا بشن غارة على ما قالت إنه معسكر للمسلحين داخل باكستان.