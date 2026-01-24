مقتل 3 وإصابة 8 جراء حريق اندلع في قبو فندق بمدينة لاهور الباكستانية

أدى حريق اندلع في قبو فندق بمدينة لاهور شرقي باكستان، اليوم السبت، إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، بحسب ما أفادت به فرق الإنقاذ.

وقالت هيئة خدمات الطوارئ في إقليم البنجاب، في بيان، إن نحو 180 نزيلا وموظفا تم إجلاؤهم عندما اندلع الحريق في فندق "إنديجو".

وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت وتمت السيطرة على الحريق.

ويحقق رجال الإطفاء في ما إذا كان تسرّب غازى هو سبب اندلاع النيران.

وكتبت رئيسة وزراء إقليم البنجاب، مريم نواز شريف، على منصة "إكس" أنها تتابع الوضع شخصيا عقب الحادث الذي وقع في حي جولبرج بالمدينة.

ويأتي هذا الحادث بعد حريق اندلع الأسبوع الماضي في مركز تجاري بمدينة كراتشي وأسفر عن مقتل 71 شخصا.