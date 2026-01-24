أوكرانيا: المفاوضات الثلاثية في أبوظبي قد تستمر الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انتهاء المفاوضات الثلاثية بين بلاده والولايات المتحدة وروسيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، متوقعا مواصلتها الأسبوع المقبل.

وفي بيان نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، أشار زيلينسكي إلى عقد مفاوضات ثلاثية أوكرانية روسية أمريكية بشأن إنهاء الحرب، على مدى يومين، في أبوظبي.

وقال إنه تلقّى معلومات من الوفد الأوكراني عن المحادثات التي جرت، مضيفا: "كان هذا أول اجتماع ثلاثي يُعقد بهذه الصيغة لمدة يومين وبعد انقطاع طويل".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن مسؤولين عسكريين شاركوا أيضا في المحادثات اليوم، وأن "العديد من القضايا طرحت للنقاش. ومن المهم أن تكون المفاوضات بنّاءة".

ولفت زيلينسكي إلى أن الموضوع الرئيسي للمباحثات كان المحددات المحتملة لإنهاء الحرب.

وأوضح أن الطرف الأمريكي طرح مسألة الصيغ المحتملة للتصديق على محددات إنهاء الحرب، وشروط الأمن اللازمة لذلك.

وتابع: "اتفقت جميع الأطراف على رفع تقارير إلى عواصمها بشأن كل جانب من جوانب المفاوضات، وعلى التشاور مع القادة بشأن الخطوات اللاحقة".

وأكد أن المفاوضات الثلاثية قد تستمر الأسبوع المقبل، وأن المسؤولين العسكريين حدّدوا القضايا التي ستُناقش في اللقاءات المحتملة.

وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا تعمل من أجل السلام والأمن. وأشكر كل من يقدّم الدعم".

كما وجّه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها للمفاوضات الثلاثية.

ومساء الجمعة، أعلنت الإمارات بدء محادثات ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية، بالعاصمة أبوظبي، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة.

وكان ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ورئيس وفد بلاده في محادثات أبوظبي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو الخميس.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.