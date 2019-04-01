الهند تطلق قمرا اصطناعيا لكشف الرادارات المعادية

نجحت الهند، اليوم الاثنين، في وضع قمر اصطناعي استخباراتي وكذلك 28 قمرا اصطناعيا أصغر، تتبع لـ28 دولة أجنية، في مداراتها.

وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن القمر EMISAT (إميسات) الذي يزن 436 كيلوجراما، تم إطلاقه من منصة إطلاق سريهاريكوتا في جنوب الهند، ويدور الأن حول الأرض.

وصرح محلل شؤون الدفاع براهما تشيلاني بأن القمر منخفض المدار متخصص في الاستطلاع والاستخبارات العسكرية.

وذكرت محطة "نيو دلهي تي في" أن القمر سيقوم بمراقبة الرادارات المعادية وإرسال مواقعها، أما الأقمار الأصغر، فإن من بينها 24 من الولايات المتحدة، واثنان من ليتوانيا، وواحد من كل من إسبانيا وسويسرا.

ويأتي الإطلاق بعد أيام من إجراء الهند تجربة لاختبار صاروخ مضاد للأقمار الاصطناعية، وزعمها أنها أصبحت رابع "قوة فضائية" تمتلك قدرة الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية.