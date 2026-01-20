ترامب: أجريت مكالمة جيدة جدا مع أمين الناتو بشأن جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بشأن جرينلاند.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه وافق على عقد اجتماع يضم أطرافا مختلفة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، دون أن يحدد من هي الأطراف، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ترامب: "مثلما عبرت للجميع، وبوضوح شديد، فإن جرينلاند ضرورية للأمن القومي والأمن العالمي. لا مجال للتراجع عن ذلك، ويتفق الجميع على ذلك".

وفي وقت سابق، أوضح ترامب، للصحفيين، أن الولايات المتحدة ستبحث مسألة الحصول على جرينلاند خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع لأن الدنمرك ليس بمقدورها حماية الإقليم.

وقال ترامب: "يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم ذلك. لا تستطيع الدنمرك حمايتها. إنهم أناس رائعون... أنا أعرف القادة، وهم أناس طيبون جدا، لكنهم لا يذهبون إلى هناك".