الثلاثاء 20 يناير 2026
مشاركة ترامب المنتظرة تلقي بظلالها على منتدى دافوس

دافوس (سويسرا) - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:46 ص

يبدأ اليوم الثلاثاء البرنامج الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

يشهد يوم الافتتاح كلمات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائب رئيس وزراء الصين هي ليفنج.

كما يضم برنامج اليوم فعاليات بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسنت والرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكي مايكروسوفت ستايا ناديلا.

في الوقت نفسه تطغى المشاركة المنتظرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغبته في الاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدنماركية على أجواء المنتدى.

ومن المتوقع حضور الرئيس ترامب غدا وإلقاء كلمة أمام المشاركين.

يشارك في أعمال المنتدى في المنتجع الواقع في جبال الألب حوالي 3000 شخصية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي تحت شعار "روح الحوار" حتى يوم الخميس المقبل.

ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ومئات من قادة الشركات العالمية.

