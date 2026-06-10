أطلقت حكومة مقاطعة ساجا بجنوب غرب اليابان، منشأة تفاعلية في إطار الجهود التي تبذلها لرفع مستوى الوعي العام بشأن النفايات البلاستيكية البحرية، التي تعد تحديا بيئيا ملحا للبلاد ولمناطق أخرى من العالم.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن المنشأة، المعروفة باسم "المركز العالمي للتخطيط للبلاستيك في المحيطات"، تقع في منطقة كاراتسو بمقاطعة ساجا، على ساحل بحر جينكاي، المعروف بأنه "بؤرة ساخنة" للمخلفات البحرية المتراكمة من الدول والمناطق المجاورة، التي تشمل الصين وشبه الجزيرة الكورية.

ويسمح المركز - الذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي، ويعرف أيضًا باسم "بلا بلا" - للزائرين بالاطلاع على تجربة كاملة لعملية جمع البلاستيك من المحيطات، وفرزه وإعادة تدويره.

ومن جانبه، أعرب وزير البيئة الياباني، هيروتاكا إيشيهارا، في كلمة ألقاها خلال مراسم ما قبل التدشين، عن أمله في أن يزور المركز العديد من الأشخاص من اليابان وخارجها، وأن يتحول وعيهم إلى عمل ملموس لمعالجة هذه المشكلة.