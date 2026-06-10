أمين عام حزب المحافظين الأردني: مصر الشقيقة الكبرى ودورها في دعم الأمن العربي ليس مستغربا

قال الدكتور طلال الشرفات، أمين عام حزب المحافظين الأردني، إن موقف مصر تجاه التهديدات والاستهدافات التي طالت عددًا من الدول العربية، ومنها الأردن والكويت والبحرين، ينسجم مع دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن القومي العربي.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن مصر تمثل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، ومن الطبيعي أن تتبنى مواقف داعمة للدول العربية في مواجهة التحديات التي تمس أمنها واستقرارها.

وأضاف أن السلوك الإيراني في المنطقة يعكس، من وجهة نظره، محاولة لممارسة الضغوط على دول الجوار عبر مبررات لا تتوافق مع طبيعة الصراع القائم، مشددًا على أهمية توحيد المواقف العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأشار الشرفات إلى أن التطورات الأخيرة قد تسهم في تعزيز التنسيق العربي، لافتًا إلى وجود مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق بين مصر والسعودية والأردن. كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات دبلوماسية عربية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية الأمن العربي.

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية لهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات لمرفوضة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، ومؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.