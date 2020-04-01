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يتطلع ريني فايلر المدير الفني للأهلي لعودة النشاط الرياضي في أقرب فرصة ممكنة، في ظل تجميد المسابقات لأجل غير مسمى، للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال فايلر خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "كرة القدم لا تنقل العدوى بكورونا، لذا أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة بحيث يبقى اللاعبون في الفنادق تحت الرقابة".

وأضاف المدرب السويسري "ما يضر اللاعب هو الغياب عن كرة القدم، كرة القدم تسعد الجميع سواء اللاعبين أو الجماهير".

وشدد "أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدي خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بأي قرار يصدره اتحاد الكرة".