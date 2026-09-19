مصادر باكستانية: مقتل 11 إرهابيا في إقليم بلوشستان

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، مقتل 11 إرهابيا تابعين لـ"فتنة الهندوستان" خلال مداهمات منفصلة تم تنفيذها بإقليم بلوشستان.

ونقل موقع" جيو نيوز" الإخباري الباكستاني، اليوم السبت، عن مصادر أمنية قولها إنه تم تنفيذ المداهمات في إطار العملية الجارية "رد الفتنة 3" ضد الإرهابيين المدعومين من الهند ، الذين يعملون بالإقليم.

وقالت المصادر إن خمسة إرهابيين قُتلوا في عملية مداهمة بمنطقة جووارجو في ضاحية بانججور، وأنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحوزتهم.

كما شنّت قوات الأمن عمليات فعالة ضد الإرهابيين في منطقتي أمين آباد وسياه تشانج بضاحية تشاجاي، حيث قُتل ستة إرهابيين آخرين، وفقًا للمصادر الأمنية.

وتشهد باكستان تصاعدًا في الأنشطة الإرهابية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، منذ عام 2021، حينما تقلدت حركة طالبان الأفغانية مقاليد السلطة في البلاد.

و"فتنة الهندوستان" مصطلح سياسي وعسكري يستخدمه الجيش الباكستاني للإشارة إلى الجماعات والمنظمات المسلحة في إقليم بلوشستان، والتي يتهم الهند بدعمها وتوجيهها للقيام بأعمال تخريبية داخل باكستان.