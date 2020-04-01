تراجع أسعار المساكن في سنغافورة

تراجعت أسعار المساكن في سنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد تسجيل الاقتصاد السنغافوري أكبر انكماش له منذ عشر سنوات تقريبا بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا.

وبحسب بيانات هيئة إعادة التنمية الحضرية السنغافورية الصادرة اليوم الأربعاء ، تراجعت قيمة العقارات في سنغافورة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر1%، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات التسويق العقاري في سنغافورة لم تتمكن من عرض الكثير من الوحدات السكنية على المشترين المحتملين وفق أساليب التسويق المعتادة بسبب حظر الحكومة تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد وفرض قواعد للتباعد الاجتماعي بين سكان الدولة/المدينة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كما انخفض عدد مندوبي المبيعات الموجودين في قاعات عرض المشروعات العقارية عن المعتاد. وفضل بعض أصحاب العقارات تجنب مقابلة المشترين المحتملين خوفا من انتقال الفيروس إليهم.

وأعلنت حكومة سنغافورة الأسبوع الماضي عن حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي ثانية لمواجهة ما يمكن أن يكون أسوأ انكماش اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها عام 1965.

ورفعت الحزمة الثانية قيمة المساعدات التي تعتزم الحكومة تقديمها لدعم الاقتصاد إلى ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.