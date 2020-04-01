الحكومة اليابانية تكشف عن قواعد إرشادية لإعادة فتح المدارس وسط أزمة كورونا



تعتزم الحكومة اليابانية كشف النقاب عن قواعد إرشادية تفصيلية لإعادة فتح المدارس، بعد مراقبة انتشار العدوى بفيروس كورونا وأخذ نصائح الخبراء، طبقا لما ذكره كبير المتحدثين باسم الحكومة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم أن عددا كبيرا من الإصابات، لاسيما في المناطق الحضرية مثل طوكيو أثار تساؤلات بشأن موعد استئناف المدارس، معظمها أغلقت في أواخر شباط/فبراير الماضي، استجابة لطلب الحكومة ، . ويبدأ العام الأكاديمي الياباني الجديد عادة في أوائل/نيسان إبريل.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيندي سوجا في مؤتمر صحفي "تعتزم وزارة التعليم الإعلان عن مزيد من القواعد الإرشادية التفصيلية بعد الأخذ في الاعتبار مناقشات مع اللجنة الحكومية وخبراء طبيين ووضع الإصابات، التي تتغير يوما بعد يوم".

وقال رئيس الوزراء، شينزو آبي إن الحكومة ستراجع قرارها للسماح باستئناف الدراسة في المدارس، اعتمادا على الآراء التي يتم إبداؤها في اللجنة الحكومية، التي ستجتمع في وقت لاحق من اليوم.

وكانت طوكيو قد سجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأول الاثنين وهو أعلى زيادة يومية.

وتجاوز عدد الحالات المسجلة في مختلف أنحاء البلاد في نفس اليوم، 200، وهو أعلى رقم ليوم واحد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2900، من بينهم حوالي 700 شخص من السفينة السياحية "دايماوند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي.