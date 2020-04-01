الاياتا تتوقع تكبد شركات الطيران 61 مليار دولار في الربع الثاني جراء كورونا

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن تحقق شركات الطيران 61 مليار دولار خسائر في الاحتياطي النقدي لديها خلال الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو القادم في الوقت الذي سجلت فيه خسارة فصلية صافية قدرها 39 مليار دولار.

وأوضح تقرير للاياتا أن هذه التحليل يعتمد على تقييم الأثر الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي في ظل سيناريو تستمر فيه قيود السفر الشديدة لمدة ثلاثة أشهر ينخفض ​​خلالها الطلب للعام بأكمله بنسبة 38٪ وتنخفض إيرادات الركاب للعام بأكمله بمقدار 252 مليار دولار مقارنة بعام 2019.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في الطلب سيكون هو الأعمق في الربع الثاني من العام مع انخفاض بنسبة 71٪ بالإضافة إلى تكاليف عمليات استرداد استرداد التذاكر المباعة غير المستخدمة نتيجة عمليات الإلغاء الضخمة الناتجة عن القيود التي تفرضها الحكومات على السفر وتحمل شركات الطيران التكاليف شبه الثابتة والتي تتمثل في تكاليف الأطقم العاملة ومحاولة الشركات بذل كل ما في وسعها للحفاظ علي قوتها العاملة وشركاتها من أجل الانتعاش في المستقبل.