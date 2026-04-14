أمريكا: لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب تفتح تحقيقا في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد النائب إريك سوالويل

أعلنت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي أنها بدأت تحقيقا فيما إذا كان إريك سوالويل، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، متورطا في سوء سلوك جنسي تجاه موظفة تعمل تحت إشرافه، حسبما أعلنت اللجنة اليوم الاثنين.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعليق سوالويل لحملته لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا بعد ظهور مزاعم لا يزال ينفيها.

وسرعان ما تخلى الديمقراطيون عن دعمهم لسوالويل بعد مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على امرأة مرتين، بما في ذلك عندما كانت تعمل لديه. وجاءت التقارير المنشورة في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل ولاحقًا بواسطة شبكة "سي إن إن" عندما بدأ سوالويل في الظهور كمنافس رئيسي في السباق المزدحم.

وقال سوالويل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأحارب المزاعم الخطيرة والكاذبة التي تم تقديمها، لكن هذه معركتي، وليست معركة خاصة بالحملة".

وقالت لجنة الأخلاقيات إن مجرد قيامها بالتحقيق في هذه الادعاءات، والكشف العلني عن مراجعتها، لا يشير في حد ذاته إلى حدوث أي انتهاك.

ودعا عدد متزايد من المشرعين، من كلا الحزبين السياسيين، سوالويل إلى الاستقالة من الكونجرس. حتى أن المحادثات اتجهت نحو تصويت محتمل في مجلس النواب لطرد عضو الكونجرس، ولكن لم يتم تحديد موعد لاتخاذ إجراء.

ومن المحتمل أن يؤدي قرار لجنة الأخلاقيات بإطلاق تحقيق خاص بها إلى تعطيل أي إجراء فوري آخر في الكونجرس في الوقت الحالي.