أسوشيتد برس عن مسئولين باكستانيين: اقترحنا استضافة جولة ثانية من المحادثات بين أمريكا وإيران

كشف مسئولان باكستانيان لوكالة «أسوشيتد برس» عن تقديم باكستان مقترحا لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انقضاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار.

وأوضح المسئولان، أن الاقتراح سيعتمد على ما إذا كانت الأطراف ستطلب موقعًا مختلفًا.

وأشار أحد المسئولين إلى أن المحادثات كانت جزءا من عملية دبلوماسية مستمرة، وليست محاولة لمرة واحدة، بالرغم من انتهاء جولة المحادثات الأولى دون التوصل إلى اتفاق.

وصرح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة على «فوكس نيوز» أن المفاوضات «أحرزت بعض التقدم» في محادثات إسلام أباد، بشأن إصرار الولايات المتحدة على إزالة المواد النووية من إيران، فضلا عن آلية لضمان عدم تخصيب اليورانيوم في المستقبل.

ورأى أن المفاوضين الإيرانيين «غير قادرين على التوصل إلى اتفاق» وأنهم بحاجة إلى الحصول على موافقة جهات أخرى في طهران، مضيفا: «أعتقد أن هناك صفقة كبيرة يمكن إبرامها، لكن الأمر متروك للإيرانيين، لاتخاذ الخطوة التالية».

وأشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين أوضحوا أن ترامب «سيكون سعيدا جدًا إذا عوملت إيران كدولة طبيعية، وإذا كان لديها اقتصاد طبيعي».