اليمن: تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس كورونا وإصابة 174 حالة جديدة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنها سجلت 60 حالة في عدن، و41 في حضرموت، و 31 حالة في تعز و10 في شبوة..." وأوضحت اللجنة، أنها سجلت 18 حالة وفاة و6 حالات تعافي.



وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 45 ألفا و 31 حالة، منها 906 حالات وفاة و 1682 تعافي.



وتم تسجيل جميع هذه الحالات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ويرفض الحوثيون تقديم أي نتائج حول الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا.



ويوم أمس الأربعاء، وصلت أول دفعة من جرعات لقاح "استرازينيكا" الخاصة بفيروس كورونا، إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" في بيان على موقعها إن اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن، وهي الدفعة الأولى من 9ر1 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021.