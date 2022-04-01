آداب المنيا تناقش كيفية التصدي لظاهرة الانتحار لدى الشباب

أع كليات الجامعة تواصل دورها التنموي في المجالات المختلفة.

نظم قسم الإعلام شعبة العلاقات العامة بكلية الآداب، تحت شعار طريقك لسه منتهاش؛ بهدف الحد من ظاهرة الانتحار لتوعية الشباب بمخاطر الضغوطات النفسية وتصحيح وجهات النظر فيما يتعلق بالمرض النفسي، والذي لايقل أهمية عن المرض الجسدي.

وأضاف الدكتور أشرف ماهر النواجي عميد كلية الآداب، أن الندوة ضمن مشروع تخرج للطلاب، وحملة "ملاذ" وهي حملة توعوية.

حاضر الندوة الدكتورة سهام أبو بكر أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية والدكتور منصف محفوظ مدير مستشفى الصحة النفسية والدكتورة حنان كشك رئيس قسم الاجتماع والدكتورة آمال عبدالغني أستاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية بآداب المنيا.

وأشارت الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس القسم بأن حملة "ملاذ" تعد إحدى حملات مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة شعبة العلاقات العامة، حيث يحرص القسم كل عام على الاهتمام بهذه الحملات في موضوعات متنوعة كموضوع الابتزاز الإلكتروني وتغير المناخ وتقبل الآخر وغيرها من الموضوعات الهامة التي يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.