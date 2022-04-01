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يستعد الفنان تامر حسني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "رمضان كريم"، والتي تجمعه بأبنائه لأول مرة.

وكتب حسني عبر حسابه على إنستجرام: "أغنية (رمضان كريم) كورال تالية وأمايا وآدم تامرحسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا ٤٠ تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".

وتابع: "حبيت أول مرة يشاركوني في الإستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم)".

واختتم منشوره: "رمضان كريم عليكم وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي.. استنوا كليب (رمضان كريم)".

أغنية "رمضان كريم" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وتسجيل مودي منير.