يستعد الفنان تامر حسني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "رمضان كريم"، والتي تجمعه بأبنائه لأول مرة.
وكتب حسني عبر حسابه على إنستجرام: "أغنية (رمضان كريم) كورال تالية وأمايا وآدم تامرحسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا ٤٠ تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".
وتابع: "حبيت أول مرة يشاركوني في الإستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم)".
واختتم منشوره: "رمضان كريم عليكم وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي.. استنوا كليب (رمضان كريم)".
أغنية "رمضان كريم" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وتسجيل مودي منير.