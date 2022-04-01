 رمضان كريم.. أغنية جديدة تجمع تامر حسني بأبنائه - بوابة الشروق
الجمعة 1 أبريل 2022 10:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

رمضان كريم.. أغنية جديدة تجمع تامر حسني بأبنائه

أغنية جديدة تجمع تامر حسني بأبنائه
أغنية جديدة تجمع تامر حسني بأبنائه
إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 10:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 10:34 ص

يستعد الفنان تامر حسني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "رمضان كريم"، والتي تجمعه بأبنائه لأول مرة.

وكتب حسني عبر حسابه على إنستجرام: "أغنية (رمضان كريم) كورال تالية وأمايا وآدم تامرحسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا ٤٠ تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".

وتابع: "حبيت أول مرة يشاركوني في الإستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم)".

واختتم منشوره: "رمضان كريم عليكم وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي.. استنوا كليب (رمضان كريم)".

أغنية "رمضان كريم" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وتسجيل مودي منير.

 

View this post on Instagram

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك