أعلنت عدد من الدول العربية من بينها الإمارات والسعودية والعراق والبحرين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة "1443هـ- 2022م"، فيما أعلنت سلطنة عمان والمملكة الأردنية أن بعد غد الأحد هو غرة الشهر الكريم.

ففي الإمارات، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي، أن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي العراق، أكد الوقف السني، أن يوم غد أول أيام شهر رمضان.

وفي السعودية، أشار الديوان الملكي السعودي إلى أن غدا غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وفي البحرين، أوضحت هيئة الرؤية الشرعية البحرينية أن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي سوريا، أكد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم غد السبت.

وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني أن يوم غد السبت، هو غرة شهر رمضان.

وفي ليبيا، أوضحت دار الإفتاء الليبية أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.

أما في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المُبارك لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم غدٍ السبت المُتمم لشهر شعبان، وأن بعد غدٍ الأحد هو غرة شهر رمضان المُبارك.

وفي المملكة الأردنية، أشار مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة إلى أن يوم بعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.