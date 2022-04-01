قادة عسكريون: روسيا تريد الإبقاء على وجود نشط في شرق وجنوب أوكرانيا

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في نشرة في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن القوات الروسية تريد الإبقاء على وجودها العسكري في شرقي وجنوبي أوكرانيا.

وتحدث القادة العسكريون حول محاولات روسيا لإنشاء إدارة في المناطق التي احتلتها بأقاليم دونيتسك ولوهانسك و زابوريجيا و خيرسون. وكان من المتوقع استمرار القتال في تلك المناطق.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفعل من أن روسيا تعتزم إجراء استفتاء زائف في إقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا من أجل إقامة "جمهورية شعبية" هناك على غرار ما أعلنته في المناطق الانفصالية شرقي أوكرانيا.

ولكن القادة قالوا أيضا إن الوحدات الروسية ليس بمقدورها حتى الآن الحصول على المزيد من المكاسب على الأرض. ولا تزال مدينة خيرسون تتعرض للقصف، ولكن محاولة اختراق بالقرب من مدينة إزيوم فشلت.

كما لم ينجح التقدم الروسي في منطقة ميكولايف جنوبي أوكرانيا. وفي الشمال انسحبت بعض الوحدات الروسية. وقالت موسكو إن القوات الروسية ستقلص من هجماتها على كييف وستركز على الهجوم في دونباس.

وأعرب زيلينسكي عن تفاؤل حذر. وقال في رسالة بالفيديو "أنا متأكد من أنه من دواعي سروري أن يقرأ كل واحد منكم الأخبار ويرى أنه يجري تحرير مدننا الأوكرانية تدريجيا من قوات الاحتلال".

لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد للاسترخاء. مضيفا "كلنا نريد النصر، لكن سيكون هناك المزيد من القتال. لا يزال أمامنا طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نسعى جاهدين من أجله".