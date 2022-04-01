وزير الرياضة يشهد احتفالية اتحاد الكاراتيه لتكريم أبطال العالم وذوي الهمم

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخميس، احتفالية اتحاد الكاراتيه المصري برئاسة محمد الدهراوي؛ لتكريم أبطال العالم للكاراتيه وذوي الهمم الحاصلين على المركز الأول والثاني في بطولة العالم بدبي 2021.

وأكد صبحي، أن الوزارة تهتم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى وضع القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الفئة في صدارة الأولويات والاهتمامات من جانب الدول المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال صبحي: "سعيد بتواجدي وسط أبنائي أسرة الكاراتيه المصرية، واللعبة تجد اهتمامًا خاصًا من السيد الرئيس وقوله إنها لعبته المفضلة لما بها من انضباط واحترام شديدين، نعمل على تطوير اللعبة بشكل مستمر، أسرة الكاراتيه المصري تستوعب نفسها، وهو ما تم جني ثماره وحصد ميداليات أولمبية في أولمبياد طوكيو، مطالبًا إياهم بالتكاتف والتجانس دومًا داخل هذه الأسرة الرياضية".

ولفت إلى الحرص الكامل من قبل وزارة الشباب والرياضة على وضع خطة متكاملة للكشف عن المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لما بعد باريس 2024، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة والارتقاء بجميع الرياضيين بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يقوم بدوره في مساعدة الدولة المصرية على اكتشاف المواهب وتنميتها.

من جانبه، توجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بالشكر لـ وزير الرياضة على اهتمامه الكبير بلعبة الكاراتيه، كما توجه بالشكر لأولياء الأمور الداعم الأساسي لأبنائهم لاعبي المنتخب الوطني في ظل ظروف كورونا الراهنة، والشكر لكافة القائمين على لعبة الكاراتيه في مصر.

يذكر أن لاعبى منتخب الكاراتيه حققوا 8 ميداليات متنوعة، حصد الميداليات الذهبية الثلاث، يوسف عماد بدوى وأحلام يوسف والكوميتيه الجماعى للسيدات والتى مثلت مصر فيها كل من منة شعبان وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة أحمد، بينما حصد الميداليات الفضية منه شعبان وعبدالله ممدوح، أما البرونزية فقد حصل عليها كل من علي الصاوي وياسمين الجويلي ومنتخب الكاتا الجماعي للسيدات والذي مثله كل من أية هشام وأسماء مجدي ونهى عمرو.

وحقق أبطال ذوي الهمم أيضًا ثماني ميداليات متنوعة أيضًا بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبد العزيز عاصم وأحمد البلتاجي وسلمى علاء الدين، أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب محمد كمال اللقاني ومصطفى أبوالفتوح، بينما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب فاطمة أحمد عبدالبديع وندين ناجي وروان خليل الأمير، وجاءت مروة حساني ويمنى طارق في المركز الخامس.